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14:05 (мск), источник: Комсомольская правда

Крушение вертолета в Иркутской области: поиски тела пассажира приостановлены

«Еврокоптер» затонул в Братском водохранилище 7 декабря.

Источник: ГУ МЧС по Иркутской области

Спасатели приостановили поиски тела братского бизнесмена Егора Банщикова, который был на борту потерпевшего крушение вертолета «Еврокоптер». Напомним, 13 декабря вертолет с зажатым телом пилота обнаружили на глубине 65 метров на дне Братского водохранилища. Спасатели в течение ночи наращивали искусственный лед, чтобы добраться до места, где лежал «Еврокоптер», выпиливали майну. На следующий день с помощью троса воздушное судно подняли из воды. Тело пассажира так и не нашли.

— Сотрудники МЧС исследовали с помощью специальных подводных аппаратов 126 тысяч квадратных метров дна водохранилища, — рассказывают корреспонденту «Комсомольской правды» в Иркутске в пресс-службе регионального ГУ МЧС. — Поиски усложняются тем, что дно Братского водохранилища покрыто двухметровым слоем ила. Сейчас на месте работают следователи.

Напомним, заведено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

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