Крушение вертолета в Иркутской области: поиски тела пассажира приостановлены

Спасатели приостановили поиски тела братского бизнесмена Егора Банщикова, который был на борту потерпевшего крушение вертолета «Еврокоптер». Напомним, 13 декабря вертолет с зажатым телом пилота обнаружили на глубине 65 метров на дне Братского водохранилища. Спасатели в течение ночи наращивали искусственный лед, чтобы добраться до места, где лежал «Еврокоптер», выпиливали майну. На следующий день с помощью троса воздушное судно подняли из воды. Тело пассажира так и не нашли.