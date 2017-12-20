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13:44 (мск), источник: Новый Калининград

Житель Славского района упал с дерева и умер

Житель Славского района упал с высоты и скончался по дороге в больницу. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в среду сообщила старший помощник руководителя регионального СК Наталья Гацко.

Источник: Новый Калининград

По предварительным данным, 41-летний мужчина упал с дерева на хуторе в поселке Острогожское Славского района. Пострадавший получил тяжелые травмы умер в машине скорой помощи.

В ходе осмотра на теле мужчины обнаружены повреждения, характерные для падения с высоты. Проводится доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.

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