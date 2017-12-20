Житель Славского района упал с дерева и умер
Житель Славского района упал с высоты и скончался по дороге в больницу. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в среду сообщила старший помощник руководителя регионального СК Наталья Гацко.
Житель Славского района упал с высоты и скончался по дороге в больницу. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в среду сообщила старший помощник руководителя регионального СК Наталья Гацко.
По предварительным данным, 41-летний мужчина упал с дерева на хуторе в поселке Острогожское Славского района. Пострадавший получил тяжелые травмы умер в машине скорой помощи.
В ходе осмотра на теле мужчины обнаружены повреждения, характерные для падения с высоты. Проводится доследственная проверка, назначена