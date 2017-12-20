Дело банды воронежских бутлегеров довели до суда

Источник: AP 2017

Двое мужчин и женщина занялись производством нелегального алкоголя в начале 2017 года. «Бизнес» процветал вплоть до сентября. Изготавливали продукцию злоумышленники из некачественного спирта на самодельном оборудовании. Затем разливали по бутылка, на которые клеили этикетки с разными наименованиями.

Всего в ходе обысков в Воронеже и области в гаражах и складских помещениях бутлегеров оперативники изъяли почти 2,2 тыс. литров спиртосодержащей жидкости, 2,5 тыс. литров разлитой по бутылкам готовой алкогольной, а также тара, этикетки и пробки. Экспертиза показала, что вся продукция опасна для здоровья и жизни человека.

Уже на предварительном следствии подозреваемые свою вину полностью признали. Теперь судьбу бутлегеров решит суд, куда направлены материалы дела с утверждённым обвинительным заключением.

Как сообщало ИА REGNUM, только в 2016 году в суд поступили материалы сразу по двум уголовным делам о масштабной торговле поддельным спиртным на территории Воронежской области. Так, в декабре было завершено расследование в отношении шести членов преступной группы (45-летний житель Россоши, его мать, его сожительница, а также его знакомые), наладившей в регионе торговлю поддельным алкоголем известных брендов. Ущерб, нанесённый их преступными действиями компаниям — правообладателям товарных знаков превысил 41 млн рублей.