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13:28 (мск), источник: ИА REGNUM

Дело банды воронежских бутлегеров довели до суда

В Воронеже будут судить производителей подпольного алкоголя. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 20 декабря, обвинение в незаконном производстве, хранении и сбыте опасной для здоровья алкогольной продукции предъявлено трём жителям областного центра.

Источник: AP 2017

Двое мужчин и женщина занялись производством нелегального алкоголя в начале 2017 года. «Бизнес» процветал вплоть до сентября. Изготавливали продукцию злоумышленники из некачественного спирта на самодельном оборудовании. Затем разливали по бутылка, на которые клеили этикетки с разными наименованиями.

Всего в ходе обысков в Воронеже и области в гаражах и складских помещениях бутлегеров оперативники изъяли почти 2,2 тыс. литров спиртосодержащей жидкости, 2,5 тыс. литров разлитой по бутылкам готовой алкогольной, а также тара, этикетки и пробки. Экспертиза показала, что вся продукция опасна для здоровья и жизни человека.

Уже на предварительном следствии подозреваемые свою вину полностью признали. Теперь судьбу бутлегеров решит суд, куда направлены материалы дела с утверждённым обвинительным заключением.

Как сообщало ИА REGNUM, только в 2016 году в суд поступили материалы сразу по двум уголовным делам о масштабной торговле поддельным спиртным на территории Воронежской области. Так, в декабре было завершено расследование в отношении шести членов преступной группы (45-летний житель Россоши, его мать, его сожительница, а также его знакомые), наладившей в регионе торговлю поддельным алкоголем известных брендов. Ущерб, нанесённый их преступными действиями компаниям — правообладателям товарных знаков превысил 41 млн рублей.

А в ноябре под суд отдали пятерых человек, промышлявших торговлей «левым» алкоголем в Бутурлиновском районе. «Фирма» работала почти два года. У бутлегеров было изъято более 30 тыс. бутылок фальсифицированного алкоголя, в том числе известных марок Hennessy, Johnnie Walker Black Label, Olmeca Blanco.

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