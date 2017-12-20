В Алматы женщину покалечил фонарный столб
В Алматы на женщину упал фонарный столб. Об этом на своей странице в Facebook написала дочь пострадавшей Дина Нарбаева, передает Zakon.kz.
В Алматы на женщину упал фонарный столб. Об этом на своей странице в Facebook написала дочь пострадавшей Дина Нарбаева, передает Zakon.kz.
ЧП произошло 16 декабря.
«Сегодня днем на мою маму возле торгового центра на Толе би (угол Байзакова) упал чугунный или железный фонарный столб. На голову. В тяжелом состоянии доставили в БСМП, провели обследование, сделали МРТ. Закрытая
По словам Дины, пока хороших новостей из больницы нет — подтвердился и второй перелом 2-го позвонка.
«Состояние ужасное, лежит без движения, даже поворачиваться нельзя. Не кушает второй день. Тошнота, головокружение. Голова, спина, грудная клетка — всё болит. Операцию будут делать в среду в 7 ГКБ. Надеюсь, после операции реабилитация пойдет лучше».
Теперь девушка ищет свидетелей происшествия.
«Может