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15:41 (мск), источник: Zakon.kz

В Алматы женщину покалечил фонарный столб

В Алматы на женщину упал фонарный столб. Об этом на своей странице в Facebook написала дочь пострадавшей Дина Нарбаева, передает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

ЧП произошло 16 декабря.

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«Сегодня днем на мою маму возле торгового центра на Толе би (угол Байзакова) упал чугунный или железный фонарный столб. На голову. В тяжелом состоянии доставили в БСМП, провели обследование, сделали МРТ. Закрытая черепно-мозговая травма, ушиб грудной клетки, компрессионный перелом позвоночника (7 позвонок). Требуется операция на позвоночник. Какого спрашивается фига руководство ТЦ не смотрит за своими столбами? Кто за это должен ответить? Человек вышел просто в магазин, а в итоге остался инвалидом. Это при том, что у мамы уже 1 группа инвалидности по зрению. Человек не видит, теперь еще и не ходит!» — написала она.

По словам Дины, пока хороших новостей из больницы нет — подтвердился и второй перелом 2-го позвонка. Из-за отека его не разглядели при первичном обследовании.

«Состояние ужасное, лежит без движения, даже поворачиваться нельзя. Не кушает второй день. Тошнота, головокружение. Голова, спина, грудная клетка — всё болит. Операцию будут делать в среду в 7 ГКБ. Надеюсь, после операции реабилитация пойдет лучше».

Теперь девушка ищет свидетелей происшествия.

«Может кто-нибудь видел, как всё произошло. Женщина с мужчиной и с ребенком были рядом с мамой до приезда врачей, парень и еще люди. Мне бы их найти. Я приехала уже в БСМП», — подытожила она.

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