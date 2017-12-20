Детская команда боксеров попала в ДТП, возвращаясь с соревнований из Иркутской области в Монголию

Обрушившийся на Иркутскую область и Бурятию снегопад обернулся трагедией. Утром 19 декабря на трассе
В микроавтобусе, как выяснилось, была детская команда боксеров из Монголии, которая возвращалась домой с соревнований из Иркутской области. К счастью, никто из 12 юных спортсменов серьезно не пострадал. Одному из них наложили гипс
— В результате ДТП он скончался по дороге в больницу, — сообщили в
Водитель иномарки сейчас находится в больнице. По предварительной версии, именно он выехал на полосу встречного движения, не справившись с управлением на заснеженной трассе.
— После аварии детей разместили в гостинице, обеспечили питанием, с ними работал психолог и медицинский персонал, — сообщил «Комсомольской правде в Иркутске» представитель консульства Монголии в
Напомним, что на днях в Иркутской области произошло еще два серьезных ДТП. На трассе