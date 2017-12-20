Детская команда боксеров попала в ДТП, возвращаясь с соревнований из Иркутской области в Монголию

Обрушившийся на Иркутскую область и Бурятию снегопад обернулся трагедией. Утром 19 декабря на трассе Улан-Удэ-Гусиноозерск лоб в лоб столкнулись микроавтобус Hyundai County и иномарка Nissan Cefiro. От удара обе машины отбросило в кювет.

В микроавтобусе, как выяснилось, была детская команда боксеров из Монголии, которая возвращалась домой с соревнований из Иркутской области. К счастью, никто из 12 юных спортсменов серьезно не пострадал. Одному из них наложили гипс из-за перелома плеча, а еще трое отделались легкими ушибами. Водитель также тяжелых травм не получил. А вот для пассажира легковушки авария стала роковой.

— В результате ДТП он скончался по дороге в больницу, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Бурятии.

Водитель иномарки сейчас находится в больнице. По предварительной версии, именно он выехал на полосу встречного движения, не справившись с управлением на заснеженной трассе.

— После аварии детей разместили в гостинице, обеспечили питанием, с ними работал психолог и медицинский персонал, — сообщил «Комсомольской правде в Иркутске» представитель консульства Монголии в Улан-Удэ. — Вечером 20 декабря школьников отправят на автобусе домой в Монголию.