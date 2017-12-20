На Среднем Урале опрокинулся пассажирский автобус: его водитель раньше засыпал за рулем

По предварительным данным, водитель автобуса «Киа КМ978−3», не учел необходимый боковой интервал до автомобиля ВАЗ-21130, совершил с ним столкновение, после чего съехал с дороги и опрокинулся на правый бок.

Автобус ехал по маршруту № 819 «Екатеринбург — Качканар» через город Нижняя Тура. На момент аварии в салоне находилось 13 человек. Пострадавших нет.

По факту аварии проводится проверка.