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14:06 (мск), источник: Nakanune.ru

На Среднем Урале опрокинулся пассажирский автобус: его водитель раньше засыпал за рулем

На Среднем Урале в результате ДТП, которое произошло утром 20 декабря, опрокинулся пассажирский автобус. ЧП случилось на 4 км автодороги Нижняя Тура-Качканар, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

По предварительным данным, водитель автобуса «Киа КМ978−3», не учел необходимый боковой интервал до автомобиля ВАЗ-21130, совершил с ним столкновение, после чего съехал с дороги и опрокинулся на правый бок.

Автобус ехал по маршруту № 819 «Екатеринбург — Качканар» через город Нижняя Тура. На момент аварии в салоне находилось 13 человек. Пострадавших нет.

По факту аварии проводится проверка.

«Сотрудниками ГИБДД установлено, что данный водитель автобуса ранее был участником ДТП. На 300 км автодороги Екатеринбург — Серов, водитель уснул за управлением автобуса “Киа Гранбирд” (маршрут 957 Краснотурьинск — Качканар — Екатеринбург — Тюмень), в результате чего допустил съезд с дороги в левый кювет и опрокидывание. В ДТП пострадали 6 человек», — пояснили в ведомстве.

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