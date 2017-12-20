В Уфе из-за пожара эвакуировали жильцов многоквартирного дома

Сообщение о возгорании поступило пожарным накануне поздним вечером. Горело домашнее имущество на площади 2 кв.м. Огнеборцы эвакуировали из горящей квартиры 59-летнего мужчину. Он получил отравления продуктами горения и был госпитализирован в 21 больницу. В ходе тушения пожара из дома вывели еще 12 человек.