В Уфе из-за пожара эвакуировали жильцов многоквартирного дома
УФА, 20 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Уфе
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УФА, 20 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Уфе
Сообщение о возгорании поступило пожарным накануне поздним вечером. Горело домашнее имущество на площади 2 кв.м. Огнеборцы эвакуировали из горящей квартиры 59-летнего мужчину. Он получил отравления продуктами горения и был госпитализирован в 21 больницу. В ходе тушения пожара из дома вывели еще 12 человек.
Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.
В республиканском МЧС убедительно просят граждан соблюдать правила пожарной безопасности в быту, в том числе при курении, тщательно следить за состоянием печного отопления и газового оборудования, не оставлять детей без присмотра.