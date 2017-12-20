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13:56 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе из-за пожара эвакуировали жильцов многоквартирного дома

УФА, 20 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Уфе из-за пожара в многоквартирном жилом доме по ул. Российская эвакуировали 12 жильцов, в том числе четверых детей.

Сообщение о возгорании поступило пожарным накануне поздним вечером. Горело домашнее имущество на площади 2 кв.м. Огнеборцы эвакуировали из горящей квартиры 59-летнего мужчину. Он получил отравления продуктами горения и был госпитализирован в 21 больницу. В ходе тушения пожара из дома вывели еще 12 человек.

Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.

В республиканском МЧС убедительно просят граждан соблюдать правила пожарной безопасности в быту, в том числе при курении, тщательно следить за состоянием печного отопления и газового оборудования, не оставлять детей без присмотра.

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