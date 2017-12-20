В перинатальный центр в Гатчине пробрался вор

Вчера незадолго до полуночи молодой житель Омской области пробрался в перинатальный центр в Гатчине. Можно было подумать: романтик, нарушая закон и порядок, спешил к жене с новорожденным малышом. Ан нет! Центр еще не до конца построен, ни медперсонала, ни рожениц там еще нет.

Зато есть компьютерная техника. Пока немного, но в некоторых кабинетах уже стоит. На нее-то и позарился преступник.

— Находясь на маршруте патрулирования, наряд вневедомственной охраны получил сведения о преступнике, проникшем в строящийся перинатальный центр на территории клинической межрайонной больницы на Рощинской улице в Гатчине, — сообщила пресс-служба УВО ВНГ России по Петербургу и Ленобласти.