Пес Зорро помог найти парней, ограбивших почтальона в Воронежской области

Как рассказали в пресс-службе воронежской полиции, два жителя поселка Абрамовка около часа дня подстерегли на улице 39-летнюю сотрудницу местного почтового отделения и потребовали от нее отдать сумку с деньгами и корреспонденцией. Предварительно молодые люди надели маски. Один из парней начал размахивать ножом перед женщиной, в это время второй вырвал у нее сумку. После этого злоумышленники сбежали.

Почтальон обратилась в полицию. На место происшествия выехала оперативная группа, в том числе, кинолог со служебной бельгийской овчаркой по кличке Зорро. С помощью собаки стражи правопорядка смогли быстро выйти на след одного из злоумышленников. Как оказалось, парень скрывался в одном из домов поселка. Он попытался скрыться от полиции, но уже через 4 километра его задержали.