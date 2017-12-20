Пес Зорро помог найти парней, ограбивших почтальона в Воронежской области
В Таловском районе два парня, 19 и 20 лет, напали на работника почты, разносившую пенсию. Инцидент случился 19 декабря.
В Таловском районе два парня, 19 и 20 лет, напали на работника почты, разносившую пенсию. Инцидент случился 19 декабря.
Как рассказали в
Почтальон обратилась в полицию. На место происшествия выехала оперативная группа, в том числе, кинолог со служебной бельгийской овчаркой по кличке Зорро. С помощью собаки стражи правопорядка смогли быстро выйти на след одного из злоумышленников. Как оказалось, парень скрывался в одном из домов поселка. Он попытался скрыться от полиции, но уже через 4 километра его задержали.
В отделении полиции парень раскрыл имя соучастника, его также задержали. К слову, один из молодых людей уже был судим. Сейчас оба злоумышленника находятся под стражей, возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», парням грозит до 10 лет лишения свободы.