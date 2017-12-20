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15:42 (мск), источник: 36on.ru

Пес Зорро помог найти парней, ограбивших почтальона в Воронежской области

В Таловском районе два парня, 19 и 20 лет, напали на работника почты, разносившую пенсию. Инцидент случился 19 декабря.

Как рассказали в пресс-службе воронежской полиции, два жителя поселка Абрамовка около часа дня подстерегли на улице 39-летнюю сотрудницу местного почтового отделения и потребовали от нее отдать сумку с деньгами и корреспонденцией. Предварительно молодые люди надели маски. Один из парней начал размахивать ножом перед женщиной, в это время второй вырвал у нее сумку. После этого злоумышленники сбежали.

Почтальон обратилась в полицию. На место происшествия выехала оперативная группа, в том числе, кинолог со служебной бельгийской овчаркой по кличке Зорро. С помощью собаки стражи правопорядка смогли быстро выйти на след одного из злоумышленников. Как оказалось, парень скрывался в одном из домов поселка. Он попытался скрыться от полиции, но уже через 4 километра его задержали.

В отделении полиции парень раскрыл имя соучастника, его также задержали. К слову, один из молодых людей уже был судим. Сейчас оба злоумышленника находятся под стражей, возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», парням грозит до 10 лет лишения свободы.

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