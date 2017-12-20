Омич может сесть на два года за попытку обмануть полицейских
Инцидент произошел на прошлой неделе, но стало о нем известно только сейчас.
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Инцидент произошел на прошлой неделе, но стало о нем известно только сейчас.
Сотрудники ГИБДД патрулировали свой маршрут и на улице 5-й Электровозной остановили автомобиль Daewoo Nexia. Оказалось не зря — за рулем был 38-летний омич, который был в состоянии алкогольного опьянения.
Чтобы избежать наказания мужчина не придумал ничего лучше, чем заявить, что его машину угнали, а он сам ее нашел и сел за руль. Госавтоинспекторы доставили водителя в отдел полиции, где он написал соответствующее заявление об угоне.
Однако полицейские оперативно выяснили, что мужчина попросту соврал, чтобы избежать ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде. Фигурант сам подтвердил это, сознавшись следователю.
Теперь