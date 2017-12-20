Суд вернул на доследование дело о хищениях на заводе им. Дзержинского
Поводом стал отвод адвоката Владислава Шинкевича.
Поводом стал отвод адвоката Владислава Шинкевича.
Как сообщил «Новому компаньону» заместитель по безопасности исполнительного директора ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» Александр Сентябов, на минувшей неделе Дзержинский районный суд принял решение о возвращении дела о хищениях на заводе им. Дзержинского на доследование в Следственный комитет РФ по Пермскому краю.
«На мой взгляд, суд принял абсолютно неправомерное решение. Краевая прокуратура обжалует решение судьи Лядовой и, думаю, успешно», — заявляет Сентябов. По словам
Четверо фигурантов уголовного дела — бизнесмен Владислав Шинкевич, бывший исполнительный директор предприятия Денис Бронников, бывший конкурсный управляющий Евгений Лысов и
Напомним, слушание дела началось в Дзержинском районном суде 5 сентября, после чего рассматривалось еженедельно в течение двух месяцев. Обвинительное заключение насчитывает более 5 тыс. страниц. Стоимость похищенного имущества, по версии следствия, составляет порядка 1 млрд руб.
Суть обвинения заключается в том, что в результате мошеннических схем было реализовано несколько объектов оборонного предприятия: площадки № 3 и № 5, стадион «Дзержинец».
По данным обвинительного заключения, имущество предприятия было реализовано по максимально заниженным ценам, «в частности, для снижения стоимости стадиона “Дзержинец” был заключён фиктивный договор аренды сроком на 49 лет с обществом “Гротеск”, где единственным участником и директором являлся помощник Бронникова Д. В. — Линецкий Я. С.», — говорится в заключении. В результате полученного обременения стадион был реализован за 24 млн руб., после чего договор аренды расторгнут. Имущественный комплекс площадок № 3 и № 5 также был продан значительно ниже рыночной стоимости.