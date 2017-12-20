Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украина заявила о начале «освобождения» Крыма - МИД Украины
СМИ: Ветеран-афганец указал украинцу истинную цель ухода русских
70 стран поддержали резолюцию Украины по Крыму
Поклонская прокомментировала вынесенный Улюкаеву приговор
Путин утвердил новые штрафы в России
Криптоистерия без границ: биткоин вырвался за пределы миллиона Биткоин снова штурмует исторический максимум
РФ одержала первую победу над МОК после отстранения от ОИ-2018
США нашли замену Порошенко — киевский политолог
36-летняя Началова вышла на сцену в странном наряде - фанаты
В Москве скончалась экс-жена Вячеслава Манучарова
«Прощать не намерена»: певица Семенова рассталась с мужем
Мишулина на фото с братом: Добро должно побеждать
Необычное тело девушки было найдено на Кутузовском проспекте
32-летняя Утяшева надела откровенное платье - СМИ
Боевой опыт Сирии: Конструкторы России создали гантрак «Самум»
Тимошенко: в Киеве тысячи поддержат войска РФ
«Спасение для России»: в Киеве назвали вариант возврата Крыма
Ученые назвали привычку, продлевающую жизнь людей
Фоторепортажи
10В Москве открылась выставка SUPERPUTIN
8Крушение Ан-2 в Нарьян-Маре
15:14 (мск), источник: NewsKo

Суд вернул на доследование дело о хищениях на заводе им. Дзержинского

Поводом стал отвод адвоката Владислава Шинкевича.

Как сообщил «Новому компаньону» заместитель по безопасности исполнительного директора ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» Александр Сентябов, на минувшей неделе Дзержинский районный суд принял решение о возвращении дела о хищениях на заводе им. Дзержинского на доследование в Следственный комитет РФ по Пермскому краю.

«На мой взгляд, суд принял абсолютно неправомерное решение. Краевая прокуратура обжалует решение судьи Лядовой и, думаю, успешно», — заявляет Сентябов. По словам топ-менеджера, официальным основанием для решения суда о возврате дела на доследование стало нарушение прав на защиту Владислава Шинкевича. А именно, тот факт, что его адвокат, Лобанов, в 2013-м году был также адвокатом одного из свидетелей обвинения. «Свидетель этот в суде не выступал, никто его не видел. Суд дал отвод адвокату Шинкевича, причём, решение это суд инициировал и принял самостоятельно, без каких-либо ходатайств со стороны прокуратуры, защиты или самих потерпевших», — отмечает Сентябов.

Четверо фигурантов уголовного дела — бизнесмен Владислав Шинкевич, бывший исполнительный директор предприятия Денис Бронников, бывший конкурсный управляющий Евгений Лысов и экс-председатель совета директоров Артур Васильев — обвиняются в присвоении и растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и легализации денежных средств, добытых преступным путём (ч. 3 ст. 174.1 УК РФ). Суд продлил обвиняемым установленные ранее меры пресечения: Бронников и Шинкевич находятся под домашним арестом, Лысов и Васильев отпущены под залог.

Напомним, слушание дела началось в Дзержинском районном суде 5 сентября, после чего рассматривалось еженедельно в течение двух месяцев. Обвинительное заключение насчитывает более 5 тыс. страниц. Стоимость похищенного имущества, по версии следствия, составляет порядка 1 млрд руб.

Суть обвинения заключается в том, что в результате мошеннических схем было реализовано несколько объектов оборонного предприятия: площадки № 3 и № 5, стадион «Дзержинец».

По данным обвинительного заключения, имущество предприятия было реализовано по максимально заниженным ценам, «в частности, для снижения стоимости стадиона “Дзержинец” был заключён фиктивный договор аренды сроком на 49 лет с обществом “Гротеск”, где единственным участником и директором являлся помощник Бронникова Д. В. — Линецкий Я. С.», — говорится в заключении. В результате полученного обременения стадион был реализован за 24 млн руб., после чего договор аренды расторгнут. Имущественный комплекс площадок № 3 и № 5 также был продан значительно ниже рыночной стоимости.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Избирательный джетлаг
По всей России наблюдается сбой в работе кассового оборудования
В России и мире вырос спрос на надувные танки и ракеты
Ипотеку сделают доступной для половины российских семей
Операторы мобильной связи начали отменять роуминг в регионах РФ
Отстранение российских паралимпийцев от Игр оставлено в силе
Генпрокуратура начала проверку всех дел о шпионских устройствах
Курс биткоина упал на 15%
Спорт
Ты меня уважаешь? «Барса» не будет поздравлять «Реал» Перед первым класико в чемпионате-2017/18 испанцев вновь волнует коридорный вопрос
Авто
«Лада Шаман»: первое фото секретной «Нивы» Новинку отечественного автопрома житель Тольятти встретил сегодня возле учебного центра АВТОВАЗа
Hi-Tech
В работе касс нескольких торговых сетей и заправок произошел сбой Популярные сетевые магазины не могут обслуживать покупателей. Что случилось
Кино
Максим Галкин ответил на критику шоу «Сегодня вечером» По мнению артиста, аудитория просто еще не привыкла видеть его и Юлию Меньшову ведущими программы
Недвижимость
Квартиры для добычи биткоинов сдаются в Новосибирске
«Хрущевка – глобальная вещь». Как может выглядеть реновация в регионах
В кварталах реновации могут появиться парящие мосты
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Леди
Расставания-2017: кому из звезд они пошли на пользу Эти знаменитые женщины доказывают своим примером, что любовную травму можно не только пережить, но и сделать катализатором для новых карьерных свершений
Дети
7 звёзд, которые скрывали беременность почти до самых родов Мы составили список самых скрытных и загадочных мам
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь