Забытый в вагоне предмет сбил график движения поездов на 4-й линии

В справочной метрополитена «Фонтанке» пояснили, что в 13:25 сбой затронул всю оранжевую ветку. От «Улицы Дыбенко» до «Спасской» интервал в движении составов увеличен. На сколько именно растянулось ожидание, не уточняется, но к двум часам с техническими неполадками уже справились. График поездов в ближайшее время будет нормализован. В пресс-службе метрополитена добавили, что со сбоем справились значительно быстрее, а его причиной стал бесхозный предмет, оставленный в вагоне. Людей попросили выйти из поезда с возможно опасной находкой, а ее осмотрели специалисты.