Забытый в вагоне предмет сбил график движения поездов на 4-й линии
Поезда на оранжевой линии в метро Петербурга сбросили скорость и идут с увеличенным интервалом. Пассажиры толпятся на платформах и ждут дольше обычного.
Поезда на оранжевой линии в метро Петербурга сбросили скорость и идут с увеличенным интервалом. Пассажиры толпятся на платформах и ждут дольше обычного.
Как сообщили очевидцы, днем 20 декабря практически парализованной оказалась 4-я линия. По их словам, в сторону станции «Улица Дыбенко» движение встало. Несмотря на рабочий день, на платформах начала собираться толпа.
В справочной метрополитена «Фонтанке» пояснили, что в 13:25 сбой затронул всю оранжевую ветку. От «Улицы Дыбенко» до «Спасской» интервал в движении составов увеличен. На сколько именно растянулось ожидание, не уточняется, но к двум часам с техническими неполадками уже справились. График поездов в ближайшее время будет нормализован. В