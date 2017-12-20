В Краснодаре неизвестные похитили женщину, затолкав ее в автомобиль

Как сообщили «Югополису» в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю, во второй половине дня 19 декабря на автостоянке одного из магазинов по улице Минской в Юбилейном микрорайоне неизвестные похитили 40-летнюю женщину, когда та находилась у своего автомобиля.

Женщину затолкали в автомобиль Mercedes Vaneo, который скрылся в неизвестном направлении. О произошедшем в правоохранительные органы сообщил очевидец.

Следствие убедительно просит жителей города и края при наличии информации о местонахождении женщины, данного автомобиля, а также лиц, возможно причастных к ее похищению, сообщить об этом в правоохранительные органы.