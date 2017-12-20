В Краснодаре неизвестные похитили женщину, затолкав ее в автомобиль
Похищение произошло днем 19 декабря в Юбилейном микрорайоне города.
Похищение произошло днем 19 декабря в Юбилейном микрорайоне города.
Как сообщили «Югополису» в
Женщину затолкали в автомобиль Mercedes Vaneo, который скрылся в неизвестном направлении. О произошедшем в правоохранительные органы сообщил очевидец.
Следствие убедительно просит жителей города и края при наличии информации о местонахождении женщины, данного автомобиля, а также лиц, возможно причастных к ее похищению, сообщить об этом в правоохранительные органы.
Возбуждено уголовное дело.