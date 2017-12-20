В Воронеже школьник застрял на неработающем аттракционе на высоте 8 метров

В среду, 20 декабря, спасатели получили срочный вызов из Центрального парка Воронежа. Там школьник застрял на дереве на высоте 8 метров от земли. Оказалось, что 14-летний мальчик залез на неработающий веревочный аттракцион. Там он застрял на одной из площадок и не смог спуститься вниз.