В Воронеже школьник застрял на неработающем аттракционе на высоте 8 метров
Вызволять паренька пришлось спасателям.
Вызволять паренька пришлось спасателям.
В среду, 20 декабря, спасатели получили срочный вызов из Центрального парка Воронежа. Там школьник застрял на дереве на высоте 8 метров от земли. Оказалось, что 14-летний мальчик залез на неработающий веревочный аттракцион. Там он застрял на одной из площадок и не смог спуститься вниз.
«Спасатели при помощи альпинистского снаряжения поднялись на переход, надели на ребенка спасательную косынку и на веревке спустили его на землю», — рассказали в