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15:08 (мск), источник: Om1.ru

Ещё один омский любитель криптовалюты стал жертвой мошенника

Омич потерял 10 тысяч рублей, пытаясь купить в интернете программу для майнинга биткоинов.

Омские полицейские по подозрению в мошенничестве задержали 33-летнего жителя Называевска. Он обманул 37-летнего предпринимателя из Омска.

Как сообщает УМВД по Омской области, называевец разместил на сайте бесплатных объявлений сообщение о том, что продаёт за 30 тысяч рублей программу для майнинга криптовалюты. Омич заинтересовался объявлением и связался с продавцом. Владелец майнера попросил прислать ему на электронный кошелёк предоплату — 10 тысяч рублей. Получив деньги, называевец снял объявление и отключил телефон. Бизнесмен обратился в полицию. Оперативники вышли на след подозреваемого, отследив перемещение денег по счетам.

Новость по теме В Омске мошенники пытались продать «ферму» для биткоинов за 350 тысяч.

Отметим, что это уже третий случай, когда мечтающие заработать на криптовалюте омичи отдают реальные деньги мошенникам. В начале декабря студент-подросток отдал незнакомой мошеннице 60 тысяч рублей за биткоин. Несколькими днями назад ещё один предприниматель заплатил мошенникам за майнеры 350 тысяч, но так и не увидел своего приобретения.

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