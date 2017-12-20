Ещё один омский любитель криптовалюты стал жертвой мошенника

Омские полицейские по подозрению в мошенничестве задержали 33-летнего жителя Называевска. Он обманул 37-летнего предпринимателя из Омска.

Как сообщает УМВД по Омской области, называевец разместил на сайте бесплатных объявлений сообщение о том, что продаёт за 30 тысяч рублей программу для майнинга криптовалюты. Омич заинтересовался объявлением и связался с продавцом. Владелец майнера попросил прислать ему на электронный кошелёк предоплату — 10 тысяч рублей. Получив деньги, называевец снял объявление и отключил телефон. Бизнесмен обратился в полицию. Оперативники вышли на след подозреваемого, отследив перемещение денег по счетам.

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