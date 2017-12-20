Экс-полицейского из Башкирии осудили за взяточничество

В Нефтекамске вынесли приговор бывшему начальнику изолятора временного содержания, обвиняемому в покушении на мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Башкирии.

47-летний мужчина ранее был начальником ИВС отдела МВД России по Нефтекамску. С 25 по 30 апреля текущего года обвиняемый, зная об обстоятельствах расследования уголовного дела в отношении гражданина, предложил его близкому другу за деньги помощь в изменении меры пресечения. Он обещал оказать содействие подследственному в назначении условного срока, а также в снятии ареста с банковского счета. Обвиняемый согласился.

«10 июня 2017 года обвиняемый получил часть оговоренной суммы в размере 30 000 рублей, а позднее был задержан с поличным при получении оставшейся части денежной суммы сотрудниками ФСБ России», — передаёт пресс-служба регионального Верховного суда.