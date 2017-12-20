Волгоградка с сожителем угнали купленный в кредит автомобиль
27-летняя жительница Центрального района Волгограда и ее 49-летний сожитель были задержаны полицейскими за угон арестованной банком иномарки.
27-летняя жительница Центрального района Волгограда и ее 49-летний сожитель были задержаны полицейскими за угон арестованной банком иномарки.
Как рассказали «КП-Волгоград» в
В ходе проведения
Взяв второй комплект ключей, она вместе с сожителем угнала автомобиль и оставила его в Дзержинском районе, чтобы позже забрать.
По факту угона возбуждено уголовное дело.