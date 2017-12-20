Волгоградка с сожителем угнали купленный в кредит автомобиль

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, 19 декабря в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные с территории автостоянки на улице Ткачева угнали автомобиль Hyundai Solaris.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские обнаружили автомобиль в одном из дворов Дзержинского района, а чуть позже задержали подозреваемых. Ими оказались 27-летняя женщина и ее 49-летний сожитель. Полицейские установили, что женщина купила иномарку в кредит, однако платежи по кредиту не вносила. По решению суда автомобиль перешел в собственность банка, но женщина не согласилась с таким решением и попыталась вернуть машину обратно.