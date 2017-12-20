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17:29 (мск), источник: Комсомольская правда

Волгоградка с сожителем угнали купленный в кредит автомобиль

27-летняя жительница Центрального района Волгограда и ее 49-летний сожитель были задержаны полицейскими за угон арестованной банком иномарки.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, 19 декабря в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные с территории автостоянки на улице Ткачева угнали автомобиль Hyundai Solaris.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские обнаружили автомобиль в одном из дворов Дзержинского района, а чуть позже задержали подозреваемых. Ими оказались 27-летняя женщина и ее 49-летний сожитель. Полицейские установили, что женщина купила иномарку в кредит, однако платежи по кредиту не вносила. По решению суда автомобиль перешел в собственность банка, но женщина не согласилась с таким решением и попыталась вернуть машину обратно.

Взяв второй комплект ключей, она вместе с сожителем угнала автомобиль и оставила его в Дзержинском районе, чтобы позже забрать.

По факту угона возбуждено уголовное дело.

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