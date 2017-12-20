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15:35 (мск), источник: Комсомольская правда

Милицейский автомобиль протаранил маршрутку в Витебске: дело в суде

В нарушении правил вождения обвиняют солдата-контрактника.

Источник: Комсомольская правда

Генеральная прокуратура направила в суд дело о ДТП в Витебске, когда милицейское авто протаранило маршрутное такси.

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Обвиняемый — солдат-контрактник одной из частей внутренних войск МВД.

«Управляя специальным автомобилем оперативного назначения, двигаясь в нарушение ПДД с превышением скорости с включенными маячками синего цвета, выехал при запрещающем сигнале светофора на перекресток, при этом не убедился в том, что другие участники дорожного движения восприняли подаваемый им специальный сигнал и приняли необходимые меры предосторожности, вследствие чего совершил столкновение с автобусом, от чего тот опрокинулся», — говорится на сайте Генеральной прокуратуры.

Резонансное ДТП произошло в апреле. Милицейский УАЗ на улице Воинов-Интернационалистов протаранил маршрутное такси. Пострадали пассажиры микроавтобуса — одному человеку причинены тяжкие телесные повреждения, еще троим, в том числе ребенку менее тяжкие.

Дело рассмотрит суд Первомайского района Витебска.

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