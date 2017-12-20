Милицейский автомобиль протаранил маршрутку в Витебске: дело в суде

«Управляя специальным автомобилем оперативного назначения, двигаясь в нарушение ПДД с превышением скорости с включенными маячками синего цвета, выехал при запрещающем сигнале светофора на перекресток, при этом не убедился в том, что другие участники дорожного движения восприняли подаваемый им специальный сигнал и приняли необходимые меры предосторожности, вследствие чего совершил столкновение с автобусом, от чего тот опрокинулся», — говорится на сайте Генеральной прокуратуры.