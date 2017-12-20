В Башкирии заключенный напал на сотрудника колонии
Мужчина пытался вывернуть пальцы охраннику.
Мужчина пытался вывернуть пальцы охраннику.
Мелеузовский районный суд РБ рассмотрел уголовное дело в отношении заключенного из ИК-7 строгого режима. Мужчину признали виновным в применении насилия в отношении сотрудника колонии.
Как сообщает
— По совокупности приговоров заключенному назначили наказание в виде 2 лет 5 месяцев исправительной колонии строгого режима, — отмечается на сайте Верховного суда РБ.