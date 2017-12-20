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15:01 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии заключенный напал на сотрудника колонии

Мужчина пытался вывернуть пальцы охраннику.

Мелеузовский районный суд РБ рассмотрел уголовное дело в отношении заключенного из ИК-7 строгого режима. Мужчину признали виновным в применении насилия в отношении сотрудника колонии.

Как сообщает пресс-служба суда, в один из октябрьских дней сотрудник ИК в ходе проведения обхода заметил у осужденного мобильник. Поскольку им запрещают держать у себя такие вещи, сотрудник попытался изъять телефон, но заключенный начал сопротивляться. Он схватил начальника отряда за руку и стал выворачивать пальцы, чтобы отобрать назад свой мобильник. Без повреждений не обошлось: у потерпевшего диагностировали ушиб-растяжение пальца.

— По совокупности приговоров заключенному назначили наказание в виде 2 лет 5 месяцев исправительной колонии строгого режима, — отмечается на сайте Верховного суда РБ.

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