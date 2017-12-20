В Башкирии заключенный напал на сотрудника колонии

Как сообщает пресс-служба суда, в один из октябрьских дней сотрудник ИК в ходе проведения обхода заметил у осужденного мобильник. Поскольку им запрещают держать у себя такие вещи, сотрудник попытался изъять телефон, но заключенный начал сопротивляться. Он схватил начальника отряда за руку и стал выворачивать пальцы, чтобы отобрать назад свой мобильник. Без повреждений не обошлось: у потерпевшего диагностировали ушиб-растяжение пальца.