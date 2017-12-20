Четыре человека пострадали в аварии с маршруткой в Ростове-на-Дону
Днем 20 декабря в Ростове на улице Оганова произошло ДТП с маршруткой № 1.
Днем 20 декабря в Ростове на улице Оганова произошло ДТП с маршруткой № 1.
Как рассказали очевидцы, микроавтобус, который вез пассажиров в микрорайон Суворовский, столкнулся с грузовиком «КамАЗ», есть пострадавшие. На место выехали сотрудники полиции и спасатели.
— В результате аварии пострадали четыре человека: 33-летний водитель маршрутки и три пассажира 20, 27 и 54 лет, — сообщили «КП» в отделе пропаганды донского управления ГИБДД. — По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Напомним, 19 декабря на федеральной трассе М-4 «Дон» в Чертковском районе при столкновении грузовика и легковушки погибли два человека. Предварительно, водитель «Нивы» выскочил на встречную полосу, где не успел уйти от столкновения с «КамАЗом». От полученных травм шофер и его пассажир скончались. От удара грузовой автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.