Четыре человека пострадали в аварии с маршруткой в Ростове-на-Дону

Как рассказали очевидцы, микроавтобус, который вез пассажиров в микрорайон Суворовский, столкнулся с грузовиком «КамАЗ», есть пострадавшие. На место выехали сотрудники полиции и спасатели.

— В результате аварии пострадали четыре человека: 33-летний водитель маршрутки и три пассажира 20, 27 и 54 лет, — сообщили «КП» в отделе пропаганды донского управления ГИБДД. — По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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