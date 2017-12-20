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17:10 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Волгоградом чиновник подозревается во взятке, подлоге и превышении полномочий

Заместитель главы администрации рабочего поселка Средняя Ахтуба предстанет перед судом по обвинению в получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге.

Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Ольга Токарева, руководство одной из подрядных организаций построило чиновнику личный коттедж. Стоимость работ составила 259 тысяч рублей. За это строители просили оказать содействие в принятии работ и подписании актов, содержащих недостоверные сведения об объемах работ в рамках муниципального контракта на строительство трех многоквартирных домов по целевой программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».

Сумма ущерба, причиненного действиями чиновника, составила более полутора миллионов рублей. Уголовное дело направлено в Среднеахтубинский районный суд для рассмотрения по существу.

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