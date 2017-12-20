Под Волгоградом чиновник подозревается во взятке, подлоге и превышении полномочий

Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Ольга Токарева, руководство одной из подрядных организаций построило чиновнику личный коттедж. Стоимость работ составила 259 тысяч рублей. За это строители просили оказать содействие в принятии работ и подписании актов, содержащих недостоверные сведения об объемах работ в рамках муниципального контракта на строительство трех многоквартирных домов по целевой программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».