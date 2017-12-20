ГИБДД: пешеход, сбитый на Балтийском шоссе, умер в больнице

Источник: Клопс.ru

По уточнённым данным, авария произошла на 16-м километре трассы Калининград — Балтийск. Автомобиль Toyota ехал в сторону Калининграда. За рулём иномарки сидел 25-летний водитель. Мужчина переходил дорогу в 40 метрах от «зебры». Пешеход был в тёмной одежде без световозвращательных элементов в зоне видимости. Автомобиль сбил его. Через семь часов мужчина скончался в больнице. Личность погибшего устанавливается.

ГИБДД в очередной раз обращает внимание на то, что наличие световозвращательных элементов на одежде в тёмное время суток может спасти пешеходу здоровье и жизнь.