Кражи и мошенничества стали самыми популярными видами преступлений в Узбекистане

При этом отмечалось, что в целом количество преступлений, совершенных за 11 месяцев текущего года сократилось на 14,6%. Среди совершенных же преступлений, львиная доля, или более 40% приходится на кражи и мошенничества.
Всего за указанный период в Узбекистане было совершено 65758 преступлений. Для сравнения отметим, что в аналогичном периоде 2016 года их было более 77 тысяч.
Согласно данным МВД, анализ показателей выявил снижение по всем видам преступлений. Так, преступность со стороны молодежи сократилась на 11%, со стороны женщин — 13%, со стороны ранее судимых граждан — на 10%.
Количеству совершаемых преступлений способствовали меры по совершенствованию системы профилактики. В их числе работа с лицами, состоящими на учете, ранее судимыми, безработными и гражданами, возвращающимися в Узбекистан после длительного отсутствия в стране.
Другим направлением профилактической работы, принесшей хорошие результаты, стало привлечение к административной ответственности родителей тех студентов и учащихся, кто регулярно пропускает занятия. Всего в отчетном периоде было проведено более 160 тысяч рейдов в учебные заведения. Это помогло выявить порядка 94 тыс. злостных прогульщиков.
Отделаться разъяснительными беседами не удалось ни самим учащимся, ни их родителям. За невыполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей в отношении порядка 16 тысяч семей были приняты административные меры.
В ходе пресс-конференции также отмечалось, что за 11 месяцев текущего года было выявлено 380,4 тыс. административных правонарушений, раскрыто 740 преступлений прошлых лет, задержано более 1 тыс. разыскиваемых преступников. В 12% махаллей от их общего количества в стране, не было зафиксировано ни одного преступления.