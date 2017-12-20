Кражи и мошенничества стали самыми популярными видами преступлений в Узбекистане

Источник: Podrobno.uz

При этом отмечалось, что в целом количество преступлений, совершенных за 11 месяцев текущего года сократилось на 14,6%. Среди совершенных же преступлений, львиная доля, или более 40% приходится на кражи и мошенничества.

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Всего за указанный период в Узбекистане было совершено 65758 преступлений. Для сравнения отметим, что в аналогичном периоде 2016 года их было более 77 тысяч.

Согласно данным МВД, анализ показателей выявил снижение по всем видам преступлений. Так, преступность со стороны молодежи сократилась на 11%, со стороны женщин — 13%, со стороны ранее судимых граждан — на 10%.

Количеству совершаемых преступлений способствовали меры по совершенствованию системы профилактики. В их числе работа с лицами, состоящими на учете, ранее судимыми, безработными и гражданами, возвращающимися в Узбекистан после длительного отсутствия в стране.

Другим направлением профилактической работы, принесшей хорошие результаты, стало привлечение к административной ответственности родителей тех студентов и учащихся, кто регулярно пропускает занятия. Всего в отчетном периоде было проведено более 160 тысяч рейдов в учебные заведения. Это помогло выявить порядка 94 тыс. злостных прогульщиков.

Отделаться разъяснительными беседами не удалось ни самим учащимся, ни их родителям. За невыполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей в отношении порядка 16 тысяч семей были приняты административные меры.