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15:38 (мск), источник: БЕЛТА

Верховный суд оставил без изменения приговор черным риелторам

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда оставила приговор Могилевского областного суда в отношении так называемых черных риелторов без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда.

Источник: БЕЛТА

В июле этого года Могилевский областной суд после всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела приговорил главного фигуранта Игоря Гершанкова и его подельника Семена Бережного к исключительной мере наказания — смертной казни — расстрелу.

Супруге Игоря Гершанкова Татьяне суд назначил 24 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, Борису Колесникову — 22 года лишения свободы в колонии строгого режима.

Верховный суд приступил к рассмотрению в апелляционном порядке этого уголовного дела 15 декабря.

В судебном заседании объявлялся перерыв в связи с истребованием из СИЗО № 1 сведений о состоянии здоровья одного из обвиняемых. В соответствии с информацией, поступившей в суд, психических расстройств у него нет. Фигуранты совершали преступления на протяжении шести лет — с 2009 по 2015 год.

Функций и роль каждого участника преступной группы при совершении циничных бесчеловечных действий были четко распределены. Жертв выбирали из числа одиноких граждан, злоупотребляющих алкоголем. Пользуясь тяжелым материальным положением людей, они уговаривали их продать жилье, а взамен обещали помочь с приобретением нового.

Непосредственно перед заключением сделки фигуранты занимались подготовкой мест захоронения на одном из сельских кладбищ Могилевского района, где в будущем планировали захоронить жертву. За небольшие деньги они подыскивали копателей могил и приобретали похоронную атрибутику, чтобы не вызывать лишних подозрений. Жертв спаивали водкой с клофелином.

Когда человек засыпал, вывозили его на сельское кладбище, где жестоко убивали: душили, надевали на голову полиэтиленовый пакет, обматывали скотчем. Затем сбрасывали в яму и закапывали. Некоторые были погребены живыми.

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