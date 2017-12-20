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16:50 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Штукатурный слой балконной плиты обрушился на улице Шаумяна в Ростове

Обрушение штукатурного слоя балконной плиты произошло на улице Шаумяна в донской столице 20 декабря.

Согласно информации из официальных источников, обрушился штукатурный слой одной из балконных плит построенного в 1913 году пятиэтажного здания бывшего доходного дома братьев Дерткезовых, который является объектом культурного наследия регионального значения.

В настоящее время прорабатывается вопрос об инструментальном обследовании поврежденной балконной плиты на предмет аварийности.

Под плитой планируется оборудовать защитное ограждение.

Восстановить металлический козырек балконной плиты планируется в течение недели.

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