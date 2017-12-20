Жители Чистополя пожаловались в прокуратуру на загрязнение воздуха

Местные жители ранее уже обращались в контролирующие органы по вопросу загрязнения воздуха деятельностью литейного цеха ООО ПК «Новые технологии», расположенного в черте города рядом с жилыми домами. В 2016 году была проведена проверка, в ходе которой выяснилось, что у литейного цеха в проекте предельно допустимых загрязняющих выбросов нет разрешения на выброс изопропилового спирта. Кроме того, на территории цеха обнаружили мусор. В связи с этим деятельность литейного цеха приостановили на 90 суток. В результате руководство завода после проверки нарушения устранили: мусор убрали и в проект выбросов включили отсутствующий элемент.

«АиФ-Казань» ранее писал о том, что в 2011—2015 годах уровень загрязнения в Татарстане несколько понизился, но в последние пару лет пошел в рост. При этом формально уровень загрязнения с 2014 года оценивается как низкий. Все дело в том, что в России увеличили предельно-допустимые концентрации (ПДК) двух основных загрязняющих веществ атмосферного воздуха — формальдегида и фенола. ПДК по формальдегиду изменены более чем в 3 раза, а по фенолу в 2 раза. Такая «хитрость» помогает оценивать уровень загрязнения воздуха как средний, хотя по старым меркам он высокий, рассказывает начальник комплексной лаборатории мониторинга окружающей среды Гидрометцентра РТ Надежда Девятова.