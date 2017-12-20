В Москве эвакуировали журфак МГУ

Источник: РИА "Новости"

«Поступила информация об угрозе взрыва по адресу Моховая, д. 9, стр. 1, на факультете журналистики МГУ им. Ломоносова, а также в научной библиотеке», — сказал собеседник агентства.

По его словам, эвакуированы около 100 человек, ожидается прибытие кинолога.

В среду Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон, предусматривающий наказание от трех до десяти лет лишения свободы за телефонный терроризм — ложные сообщения о минировании.