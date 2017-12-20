В Башкирии няню, избившую восьмимесячного ребенка, вызвали на допрос

По версии следствия, с августа по декабрь текущего года мать ребенка, жительница Стерлитамака, установила в квартире видеокамеру для наблюдения за няней, которой она доверила своего восьмимесячного сына. В ходе просмотра видеозаписей было установлено, что няня применяла недопустимые методы воспитания к младенцу, чем причинила ему физические и психические страдания.

«Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Женщину, присматривавшую за ребенком, следователи вызвали на допрос. Будет назначен ряд экспертных исследований из разных областей медицины. Расследование уголовного дела продолжается», — заявили в ведомстве.