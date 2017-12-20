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16:25 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии няню, избившую восьмимесячного ребенка, вызвали на допрос

УФА, 20 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане по факту оказания няней ребенка услуг, не отвечающих требованиям его безопасности, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Следственного комитета.

По версии следствия, с августа по декабрь текущего года мать ребенка, жительница Стерлитамака, установила в квартире видеокамеру для наблюдения за няней, которой она доверила своего восьмимесячного сына. В ходе просмотра видеозаписей было установлено, что няня применяла недопустимые методы воспитания к младенцу, чем причинила ему физические и психические страдания.

«Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Женщину, присматривавшую за ребенком, следователи вызвали на допрос. Будет назначен ряд экспертных исследований из разных областей медицины. Расследование уголовного дела продолжается», — заявили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, в сети обнародовали шокирующие кадры, как няня избивает 8-месячного ребенка. Мать нашла на теле сына синяк. 43-летняя Ирина Ч. (няня с 16-летним стажем) раздражалась, когда малыш просыпался и мешал ей отдыхать. Женщина шлепала его по попе, давала подзатыльники и тыкала лицом в подушку, лишь бы ребенок замолчал.

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