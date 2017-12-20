В Гродно во дворах повредили более 10 автомобилей: хулиганов разыскивает милиция
20 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Милиция в Гродно разыскивает хулиганов, повредивших за ночь несколько машин в разных дворах. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в
20 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Милиция в Гродно разыскивает хулиганов, повредивших за ночь несколько машин в разных дворах. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в
Сообщения о том, что в разных дворах в спальном районе Девятовка были повреждены автомобили, стали поступать сегодня с утра. По информации из социальных сетей, за ночь хулиганы пробили колеса более чем у 10 автомобилей.
«Сейчас выясняется точное их количество.
Личности причастных к происшествию людей устанавливаются. В милиции обратились к возможным очевидцам произошедшего с просьбой сообщить имеющуюся у них информацию. Сделать это можно по телефону 102.