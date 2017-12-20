Возгорание стиральной машины стало причиной смерти мужчины в Минске
Спасатели вытащили из горящей квартиры мужчину живым, однако через сутки он умер в больницу.
Спасатели вытащили из горящей квартиры мужчину живым, однако через сутки он умер в больницу.
МИНСК, 20 дек — Sputnik. Мужчина погиб в результате полученных ожогов и отравления продуктами горения при возгорании стиральной машины Indesit в Минске, сообщили Sputnik в среду в Минском городском УМЧС.
Пожар в квартире одного из домов, находящихся на проспекте Рокоссовского, произошел накануне утром.
«На третьем этаже девятиэтажного жилого дома в ванной комнате трехкомнатной квартиры произошло загорание имущества и стиральной машины Indesit 2007 года выпуска», — сказали в МЧС.
Там также сообщили, что пожарные спасли 59-летнего мужчину, он с тяжелыми ожогами и отравлением был доставлен в больницу. По информации спасателей, утром в среду 20 декабря минчанин от полученных травм скончался.
В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причину возгорания стиральной машины, в качестве версии рассматривается короткое замыкание.