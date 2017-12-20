Закладчик психотропов из Бреста проведет в колонии 10 лет

Весной текущего года молодой человек зарегистрировался в интернет-магазине по продаже наркотиков. Внеся залог Br150, он стал получать психотропные вещества, которые потом фасовал небольшими порциями и делал закладки в различных частях Бреста. Координаты и фотографии закладок он присылал администратору магазина, чтобы тот перечислил ему «зарплату». В один из дней мая карьера наркодилера оказалась под угрозой, поскольку он потерял переданные ему психотропы, и его уволили. Но уже через неделю брестчанин зарегистрировался в мессенджере под другим именем и продолжил преступную деятельность.