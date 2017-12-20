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16:46 (мск), источник: БЕЛТА

Закладчик психотропов из Бреста проведет в колонии 10 лет

20 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Московского района Бреста приговорил 20-летнего лицеиста к 10 годам лишения свободы за распространение наркотиков, сообщила БЕЛТА помощник председателя суда Московского района Бреста Ирина Войтюк.

Источник: БЕЛТА

Весной текущего года молодой человек зарегистрировался в интернет-магазине по продаже наркотиков. Внеся залог Br150, он стал получать психотропные вещества, которые потом фасовал небольшими порциями и делал закладки в различных частях Бреста. Координаты и фотографии закладок он присылал администратору магазина, чтобы тот перечислил ему «зарплату». В один из дней мая карьера наркодилера оказалась под угрозой, поскольку он потерял переданные ему психотропы, и его уволили. Но уже через неделю брестчанин зарегистрировался в мессенджере под другим именем и продолжил преступную деятельность.

Юношу задержали в июле. При себе у него было наркотическое средство, которое он собирался сбыть. Как выяснилось, запрещенными веществами он неоднократно угощал своих знакомых, изредка употреблял сам.

Суд Московского района Бреста признал молодого человека виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 328 (незаконный оборот наркотиков в составе организованной преступной группы) УК. Житель областного центра приговорен к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией всего имущества. Приговор вступил в законную силу.

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