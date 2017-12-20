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18:15 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Полиция начала проверку после сообщений воронежцев о стрельбе в микрорайоне «Южный»

По версии МВД, мужчина выстрелил в воздух из ружья холостыми патронами.

Источник: РИА "Воронеж"

Сотрудники полиции начали проверку по факту стрельбы на улице Великого Октября в Воронеже, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе ГУ МВД по региону. Инцидент произошел в микрорайоне «Южный» в среду, 20 декабря. Местный житель решил проверить боеспособность ружья.

Горожане сообщили в «систему-112» о том, что сосед стреляет из ружья. На место приехали сотрудники полиции. По предварительным данным, 30-летний воронежец чинил мотоцикл и нашел в гараже старое пневматическое ружье.

Мужчина рассказал, что оружию уже около десяти лет. Он решил выстрелить в воздух холостыми патронами, чтобы проверить ружье.

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