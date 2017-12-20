Полиция начала проверку после сообщений воронежцев о стрельбе в микрорайоне «Южный»
По версии МВД, мужчина выстрелил в воздух из ружья холостыми патронами.
По версии МВД, мужчина выстрелил в воздух из ружья холостыми патронами.
Сотрудники полиции начали проверку по факту стрельбы на улице Великого Октября в Воронеже, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в
Горожане сообщили в «систему-112» о том, что сосед стреляет из ружья. На место приехали сотрудники полиции. По предварительным данным, 30-летний воронежец чинил мотоцикл и нашел в гараже старое пневматическое ружье.
Мужчина рассказал, что оружию уже около десяти лет. Он решил выстрелить в воздух холостыми патронами, чтобы проверить ружье.