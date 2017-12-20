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17:02 (мск), источник: Publika.md

11 учеников из Флорештского района госпитализированы после отравления таблетками

11 учеников из села Продэнешты Флорештского района были госпитализированы с симптомами отравления.

Источник: Publika.md

По предварительной информации причиной отравления стали таблетки, которые ребята выпили.

На место происшествия прибыли две кареты скрой помощи и полиция.

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