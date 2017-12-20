В Татарстане во время хлопка в магазине пострадали два человека
ЧП произошло во вторник, 19 декабря, в Нижнекамске в одном из магазинов на территории промзоны.
ЧП произошло во вторник, 19 декабря, в Нижнекамске в одном из магазинов на территории промзоны.
Там раздался сильный хлопок, похожий на взрыв. Два сотрудника этого торгового заведения получили травмы и доставлены в больницу.
По предварительным данным, эти люди предприняли попытку самостоятельно отремонтировать противопожарную систему, которая находилась под высоким давлением. Произошла разгерметизация системы и хлопок.
Пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии в одной из больниц Нижнекамска.