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17:49 (мск), источник: Комсомольская правда

В Татарстане во время хлопка в магазине пострадали два человека

ЧП произошло во вторник, 19 декабря, в Нижнекамске в одном из магазинов на территории промзоны.

Там раздался сильный хлопок, похожий на взрыв. Два сотрудника этого торгового заведения получили травмы и доставлены в больницу.

По предварительным данным, эти люди предприняли попытку самостоятельно отремонтировать противопожарную систему, которая находилась под высоким давлением. Произошла разгерметизация системы и хлопок.

Пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии в одной из больниц Нижнекамска.

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