В Татарстане во время хлопка в магазине пострадали два человека

Там раздался сильный хлопок, похожий на взрыв. Два сотрудника этого торгового заведения получили травмы и доставлены в больницу.

По предварительным данным, эти люди предприняли попытку самостоятельно отремонтировать противопожарную систему, которая находилась под высоким давлением. Произошла разгерметизация системы и хлопок.