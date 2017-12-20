На Шафировском у грузовика оторвало колесо

На Шафировском у грузовика оторвало колесо

О небольшом ДТП при въезде на Шафировский проспект сообщает очевидец Андрей в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».