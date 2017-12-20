На Шафировском у грузовика оторвало колесо
О небольшом ДТП при въезде на Шафировский проспект сообщает очевидец Андрей в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
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О небольшом ДТП при въезде на Шафировский проспект сообщает очевидец Андрей в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
По его словам, у грузовика оторвало колесо. Пробку это происшествие не спровоцировало.
«Он с 11 утра стоит», — отмечает Роман.