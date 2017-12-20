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18:17 (мск), источник: Комсомольская правда

В Воронеже росгвардейцы отыскали потерявшуюся школьницу за десять минут

Девочка боялась приходить домой из-за плохой оценки.

Ночью во вторник, 19 декабря жительница Воронежа попросила помощи у сотрудников вневедомственной охраны. Женщина сказала, что около трех часов назад пропала ее 11-летняя дочь.

Сотрудники вневедомственной охраны узнали приметы ребенка и начали его искать. Всего через десять минут росгвардейцы увидели испуганную девочку, гулявшую в одиночестве. Приметы совпадали. Расспросив девочку, росгвардецы узнали, что она получила плохую оценку, боялась, что дома ее накажут и потому боялась идти туда.

Девочку привели домой, родители были очень благодарны быстро сработавшим стражам порядка.

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