Тольяттинка, заступаясь за подругу, задушила мужчину коленом
На днях в квартире дома на улице 70 лет Октября в Тольятти был найден труп 44-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.
На днях в квартире дома на улице 70 лет Октября в Тольятти был найден труп 44-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.
Как выяснили полицейские, незадолго до своей смерти тольяттинец распивал спиртные напитки вместе с двумя женщинами. В ходе застолья мужчина и одна из женщин не поделили выпивку. Между ними завязался конфликт. В это время вторая женщина, заступаясь за подругу, надавила мужчине коленом на горло и начала его душить. В результате тольяттинец скончался на месте происшествия.
Стражи порядка задержали злоумышленницу — 36-летнюю женщину — прямо в квартире. В содеянном она созналась. Как сообщает