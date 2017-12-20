Тольяттинка, заступаясь за подругу, задушила мужчину коленом

Как выяснили полицейские, незадолго до своей смерти тольяттинец распивал спиртные напитки вместе с двумя женщинами. В ходе застолья мужчина и одна из женщин не поделили выпивку. Между ними завязался конфликт. В это время вторая женщина, заступаясь за подругу, надавила мужчине коленом на горло и начала его душить. В результате тольяттинец скончался на месте происшествия.