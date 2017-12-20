В Гродно хулиганы разбили около 20 автомобилей во дворах
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— Точная информация появится только после детальной проверки. Не исключено, что некоторые из повреждений нанесены ранее и только сейчас были обнаружены. Сейчас мы еще не можем назвать точное число пострадавших автомобилей — не исключено, что заявления еще будут поступать. Пока речь идет примерно о 20-и. Предпринимаются оперативные мероприятия по розыску хулиганов, — заявил официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Максим Базыленко.
В настоящий момент известно, что все заявления о поврежденных автомобилях поступают из гродненского жилого микрорайона Девятовка. Хулиганы прокалывали колеса, разбивали стекла и наносили повреждения кузовных частей.