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17:22 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Гродно хулиганы разбили около 20 автомобилей во дворах

В пресс-службе УВД Гродненского облисполкома сообщают, что в милицию все еще продолжают поступать заявления от владельцев испорченных машин. Предполагается, что повреждения были нанесены минувшей ночью.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

— Точная информация появится только после детальной проверки. Не исключено, что некоторые из повреждений нанесены ранее и только сейчас были обнаружены. Сейчас мы еще не можем назвать точное число пострадавших автомобилей — не исключено, что заявления еще будут поступать. Пока речь идет примерно о 20-и. Предпринимаются оперативные мероприятия по розыску хулиганов, — заявил официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Максим Базыленко.

В настоящий момент известно, что все заявления о поврежденных автомобилях поступают из гродненского жилого микрорайона Девятовка. Хулиганы прокалывали колеса, разбивали стекла и наносили повреждения кузовных частей.

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