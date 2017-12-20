Члена ОПГ из Казахстана задержали в Ташкенте

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 20 дек — Sputnik. Правоохранительные органы Узбекистана задержали в Ташкенте казахстанца, объявленного в розыск, пишет Sputnik Узбекистан.

Сотрудники главного управления внутренних дел Ташкента разработали оперативный план по аресту разыскиваемого. Задержанный подозревается в незаконном изготовлении, хранении и перевозке без цели сбыта наркотических средств в особо крупном размере.

Выяснилось, что гражданин Казахстана ранее был неоднократно судим и является членом организованной преступной группировки.