Члена ОПГ из Казахстана задержали в Ташкенте
Задержанный мужчина подозревается в незаконном хранении и перевозке наркотиков.
Задержанный мужчина подозревается в незаконном хранении и перевозке наркотиков.
АСТАНА, 20 дек — Sputnik. Правоохранительные органы Узбекистана задержали в Ташкенте казахстанца, объявленного в розыск, пишет Sputnik Узбекистан.
Сотрудники главного управления внутренних дел Ташкента разработали оперативный план по аресту разыскиваемого. Задержанный подозревается в незаконном изготовлении, хранении и перевозке без цели сбыта наркотических средств в особо крупном размере.
Выяснилось, что гражданин Казахстана ранее был неоднократно судим и является членом организованной преступной группировки.
В Казахстане в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время решается вопрос об экстрадиции.