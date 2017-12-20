Несколько мостов обследуют в Беларуси после случая в Житковичах

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 20 дек — Sputnik. После ситуации с мостом через Припять, соединяющим Житковичи и Туров, по Беларуси проводится обследование нескольких мостов, сообщили Sputnik в КУП «Гомельавтодор».

Мост через реку Припять треснул 7 декабря. Движение по нему было перекрыто, а для связи между Туровом и Житковичами возвели понтонную переправу. Как выяснилось, подобные дефекты замечены и в других мостах в стране.

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Как сообщил Sputnik информированный источник, пучки арматуры лопнули и в мосту через Сож в Гомеле, а также через Днепр в Речице. Сейчас специалисты решают, что делать дальше с этими сооружениями.

«После ситуации в Турове было решено властями проверить несколько мостов — не только в Гомельской области, но в Бобруйске, в Витебской области», — рассказали Sputnik позже в «Гомельавтодоре».