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17:39 (мск), источник: Sputnik.by

Несколько мостов обследуют в Беларуси после случая в Житковичах

Так, над мостом через Сож в Гомеле еще работает экспертная комиссия, однако источники утверждают, что в нем обнаружены такие же проблемы, как и в сооружении через Припять.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 20 дек — Sputnik. После ситуации с мостом через Припять, соединяющим Житковичи и Туров, по Беларуси проводится обследование нескольких мостов, сообщили Sputnik в КУП «Гомельавтодор».

Мост через реку Припять треснул 7 декабря. Движение по нему было перекрыто, а для связи между Туровом и Житковичами возвели понтонную переправу. Как выяснилось, подобные дефекты замечены и в других мостах в стране.

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Как сообщил Sputnik информированный источник, пучки арматуры лопнули и в мосту через Сож в Гомеле, а также через Днепр в Речице. Сейчас специалисты решают, что делать дальше с этими сооружениями.

«После ситуации в Турове было решено властями проверить несколько мостов — не только в Гомельской области, но в Бобруйске, в Витебской области», — рассказали Sputnik позже в «Гомельавтодоре».

Конкретно по ситуации с мостом в Гомеле, по утверждению чиновников, экспертная комиссия еще работает и выводов пока не сделала — их ожидают 10 января. Проверяют специалисты и другие сооружения, в которых также могут лопнуть пучки в арматуре. Этот дефект, по мнению специалистов, в свою очередь может привести не только к трещинам железобетонных конструкций, но и к их обрушениям.

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