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18:01 (мск), источник: Sputnik.by

Следователи ищут свидетеля смертельной аварии в центре Минска

Непосредственно перед аварией впереди такси, сбившего девушку, двигался легковой автомобиль темного цвета.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 20 дек — Sputnik. Главное следственное управление СК Беларуси расследует уголовное дело о ДТП в Минске, в результате которого была смертельно травмирована девушка.

Смертельный наезд был совершен 20 июня 2017 года в 2 часа ночи на проспекте Независимости — около Октябрьской площади. Девушку, находившуюся на проезжей части, сбил автомобиль-такси Volvo S80.

В распоряжении следствия есть видеозапись, из которой следует, что перед происшествием впереди машины такси двигался легковой автомобиль темного (черного) цвета.

Во время загрузки произошла ошибка.

Следователи устанавливают все обстоятельства смертельного ДТП и просят откликнуться водителя, автомобиль которого запечатлен на видео. Контактные телефоны: 8 (017)389−53−50, 8 (029)170−20−06, 8 (033)333−68−16.

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