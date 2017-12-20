Следователи ищут свидетеля смертельной аварии в центре Минска
Непосредственно перед аварией впереди такси, сбившего девушку, двигался легковой автомобиль темного цвета.
Непосредственно перед аварией впереди такси, сбившего девушку, двигался легковой автомобиль темного цвета.
МИНСК, 20 дек — Sputnik. Главное следственное управление СК Беларуси расследует уголовное дело о ДТП в Минске, в результате которого была смертельно травмирована девушка.
Смертельный наезд был совершен 20 июня 2017 года в 2 часа ночи на проспекте Независимости — около Октябрьской площади. Девушку, находившуюся на проезжей части, сбил
В распоряжении следствия есть видеозапись, из которой следует, что перед происшествием впереди машины такси двигался легковой автомобиль темного (черного) цвета.
Следователи устанавливают все обстоятельства смертельного ДТП и просят откликнуться водителя, автомобиль которого запечатлен на видео. Контактные телефоны: 8 (017)389−53−50, 8 (029)170−20−06, 8 (033)333−68−16.