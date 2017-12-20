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17:59 (мск), источник: БЕЛТА

Предприниматель из Бреста приговорен к 5 годам колонии за мошенничество и служебный подлог

20 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В суде Московского района Бреста сегодня оглашен приговор в отношении 34-летнего предпринимателя по обвинению в мошенничестве и служебном подлоге, сообщила корреспонденту БЕЛТА старший помощник прокурора города Екатерина Ромашко.

Источник: БЕЛТА

Мужчина признан виновным в завладении имуществом путем обмана и злоупотреблении доверием (мошенничестве), совершенных повторно, в крупном и особо крупном размерах, то есть в преступлениях, предусмотренных ч.2, ч.3, ч.4 ст. 209 УК, а также в покушении на завладение имуществом путем обмана, повторно, в крупном размере (ч.1 ст. 14 УК).

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Кроме того, ему инкриминировано внесение должностным лицом заведомо ложных сведений и записей в официальные документы, подделка документов, составление и выдача заведомо ложных документов, совершенные из личной заинтересованности (ч.1 ст. 427 УК). Суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с конфискацией имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. По материалам следствия, преступная деятельность директора ООО продолжалась с октября 2012 по апрель 2017 года.

Под предлогом развития предпринимательской деятельности мужчина брал в долг у знакомых деньги, пользовался за их счет банковскими кредитами, продавал взятые ими в рассрочку мобильные телефоны. Мошенник обещал вернуть все с процентами, однако не намеревался исполнять взятые на себя обязательства, тратил деньги на личные нужды.

Всего по делу проходят 34 потерпевших, доказано 74 факта мошенничества. Общий ущерб по уголовному делу превысил Br257 тыс. Гражданские иски потерпевших о взыскании материального ущерба судом удовлетворены в полном объеме. С предъявленным ему обвинением брестчанин согласился и чистосердечно раскаялся в содеянном. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке в установленный срок.

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