Предприниматель из Бреста приговорен к 5 годам колонии за мошенничество и служебный подлог

Источник: БЕЛТА

Мужчина признан виновным в завладении имуществом путем обмана и злоупотреблении доверием (мошенничестве), совершенных повторно, в крупном и особо крупном размерах, то есть в преступлениях, предусмотренных ч.2, ч.3, ч.4 ст. 209 УК, а также в покушении на завладение имуществом путем обмана, повторно, в крупном размере (ч.1 ст. 14 УК).

Читайте также Закладчик психотропов из Бреста проведет в колонии 10 лет

Кроме того, ему инкриминировано внесение должностным лицом заведомо ложных сведений и записей в официальные документы, подделка документов, составление и выдача заведомо ложных документов, совершенные из личной заинтересованности (ч.1 ст. 427 УК). Суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с конфискацией имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. По материалам следствия, преступная деятельность директора ООО продолжалась с октября 2012 по апрель 2017 года.

Под предлогом развития предпринимательской деятельности мужчина брал в долг у знакомых деньги, пользовался за их счет банковскими кредитами, продавал взятые ими в рассрочку мобильные телефоны. Мошенник обещал вернуть все с процентами, однако не намеревался исполнять взятые на себя обязательства, тратил деньги на личные нужды.