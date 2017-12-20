В Калининграде одна из пропавших 14-летних школьниц погибла, выпав с 12-го этажа
В Калининграде погибла 14-летняя школьница, выпав с 12-го этажа. Об этом «Клопс» рассказали волонтёры сообщества «Поиск пропавших людей Калининград».
В Калининграде погибла 14-летняя школьница, выпав с 12-го этажа. Об этом «Клопс» рассказали волонтёры сообщества «Поиск пропавших людей Калининград».
Трагедия произошла на ул. Красной около 14:20. Вторую пропавшую школьницу обнаружили там же. Она жива.
Подробности уточняются.
В Калининграде пропали две 14-летние школьницы, которые в понедельник, 18 декабря, ушли из дома и до сих пор не вернулись. Они ушли из дома по ул. Аксакова.