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18:01 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининграде одна из пропавших 14-летних школьниц погибла, выпав с 12-го этажа

В Калининграде погибла 14-летняя школьница, выпав с 12-го этажа. Об этом «Клопс» рассказали волонтёры сообщества «Поиск пропавших людей Калининград».

Трагедия произошла на ул. Красной около 14:20. Вторую пропавшую школьницу обнаружили там же. Она жива.

Подробности уточняются.

В Калининграде пропали две 14-летние школьницы, которые в понедельник, 18 декабря, ушли из дома и до сих пор не вернулись. Они ушли из дома по ул. Аксакова.

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