В Калининграде одна из пропавших 14-летних школьниц погибла, выпав с 12-го этажа

Трагедия произошла на ул. Красной около 14:20. Вторую пропавшую школьницу обнаружили там же. Она жива.

В Калининграде пропали две 14-летние школьницы, которые в понедельник, 18 декабря, ушли из дома и до сих пор не вернулись. Они ушли из дома по ул. Аксакова.