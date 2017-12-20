Бывшему главному архитектору Воронежа продлили домашний арест до 23 января
Дело Антона Шевелёва готовят для направления в суд.
Дело Антона Шевелёва готовят для направления в суд.
Ленинский районный суд в среду, 20 декабря, удовлетворил ходатайство следствия о продлении домашнего ареста Антону Шевелёву, бывшему главному архитектору Воронежа. Об этом сообщили в
По версии следствия, Антон Шевелёв с начала 2016 по январь 2017 года получал деньги от директора «воронежской организации». Деньги чиновнику перечисляли поэтапно — наличными и банковскую карту. В общей сложности бизнесмены в несколько этапов передали Шевелёву 500 тыс. рублей за «совершение действий в интересах коммерческого предприятия».
Антон Шевелёв получил деньги от директора ООО «ПСК “КРОиС”» Руслана Куцева за согласование проекта многоэтажки на набережной Массалитинова в Воронеже. Строить дом намеревалось ООО «Шельф», наполовину принадлежащее владельцу компьютерной фирмы «РЕТ», депутату облдумы Владимиру Колыхалину.
Антона Шевелёва поймали на получении 500 тыс. рублей, но во время расследования в деле появились новые эпизоды. По данным «Вести-Воронеж» в суде речь будет идти о пяти преступных эпизодах и общей сумме взяток в несколько миллионов рублей. Все деньги Антон Шевелёв получал по одной и той же схеме — за согласования проектов. В основу коррупционного дела легли оперативные материалы воронежского ФСБ.
Дело Антона Шевелёва возбуждено по самой тяжкой коррупционной статье Уголовного кодекса. Статья предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в 70-кратном размере взятки. Время домашнего ареста засчитывается в срок отбытия наказания.