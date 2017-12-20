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18:20 (мск), источник: Вести - Воронеж

Бывшему главному архитектору Воронежа продлили домашний арест до 23 января

Дело Антона Шевелёва готовят для направления в суд.

Ленинский районный суд в среду, 20 декабря, удовлетворил ходатайство следствия о продлении домашнего ареста Антону Шевелёву, бывшему главному архитектору Воронежа. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Экс-чиновник отпразднует Новый год дома, а после, вероятнее всего, дело о коррупции уйдёт в суд. Вероятно, уже в январе-феврале 2018 года бывший главный архитектор города сядет на скамью подсудимых.

По версии следствия, Антон Шевелёв с начала 2016 по январь 2017 года получал деньги от директора «воронежской организации». Деньги чиновнику перечисляли поэтапно — наличными и банковскую карту. В общей сложности бизнесмены в несколько этапов передали Шевелёву 500 тыс. рублей за «совершение действий в интересах коммерческого предприятия».

Антон Шевелёв получил деньги от директора ООО «ПСК “КРОиС”» Руслана Куцева за согласование проекта многоэтажки на набережной Массалитинова в Воронеже. Строить дом намеревалось ООО «Шельф», наполовину принадлежащее владельцу компьютерной фирмы «РЕТ», депутату облдумы Владимиру Колыхалину.

Антона Шевелёва поймали на получении 500 тыс. рублей, но во время расследования в деле появились новые эпизоды. По данным «Вести-Воронеж» в суде речь будет идти о пяти преступных эпизодах и общей сумме взяток в несколько миллионов рублей. Все деньги Антон Шевелёв получал по одной и той же схеме — за согласования проектов. В основу коррупционного дела легли оперативные материалы воронежского ФСБ.

Экс-чиновник Антон Шевелёв сотрудничает со следствием, поэтому следователи с самого начала не просили о его помещении в СИЗО. С недавних пор суд смягчил бывшему главному архитектору условия домашнего ареста и разрешил на два часа утренние прогулки.

Дело Антона Шевелёва возбуждено по самой тяжкой коррупционной статье Уголовного кодекса. Статья предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в 70-кратном размере взятки. Время домашнего ареста засчитывается в срок отбытия наказания.

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