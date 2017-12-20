Под Казанью водитель «шестерки» врезался в грузовик и погиб

Под Казанью водитель «шестерки» врезался в грузовик и погиб

В Верхнеуслонском районе Татарстана во вторник вечером в ДТП погиб 33-летний водитель ВАЗ-2106, об этом сообщили в ГИБДД.