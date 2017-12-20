Под Казанью водитель «шестерки» врезался в грузовик и погиб
В Верхнеуслонском районе Татарстана во вторник вечером в ДТП погиб 33-летний водитель ВАЗ-2106, об этом сообщили в ГИБДД.
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В Верхнеуслонском районе Татарстана во вторник вечером в ДТП погиб 33-летний водитель ВАЗ-2106, об этом сообщили в ГИБДД.
Предварительно, в 21.00 он на высокой скорости выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовиком «Ивеко».
— Водитель автомобиля ВАЗ от полученных травм скончался на месте происшествия, — отметили в ГИБДД.