Учительницу осудили за оскорбительные SMS в Балхаше

Педагог заподозрила сожителя в неверности. Она обнаружила в его сотовом телефоне сообщение от девушки и тут же засыпала соперницу негативными посланиями. Не получив ответа, стала звонить незнакомке. В пять часов утра девушка не стала реагировать на звонки и сообщения. Телефонное преследование не прекращалось, и она заблокировала номер.

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Соперница обратилась в суд с заявлением о возбуждении уголовного дела в порядке частного обвинения по статье 131 УК «оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме». Учительница села на скамью подсудимых.

Просьбы женщины простить ее и примириться потерпевшая проигнорировала. Она настаивала, чтобы подсудимая была наказана.

Судья Балхашского городского суда Марат Башанов признал подсудимую преподавательницу виновной по части 1 статьи 131 УК.