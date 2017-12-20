Учительницу осудили за оскорбительные SMS в Балхаше
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ — Пытаясь вернуть своего сожителя, преподаватель международного центра развития для детей в Балхаше отправила своей сопернице около десяти сообщений с нецензурной бранью,
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ — Пытаясь вернуть своего сожителя, преподаватель международного центра развития для детей в Балхаше отправила своей сопернице около десяти сообщений с нецензурной бранью,
Педагог заподозрила сожителя в неверности. Она обнаружила в его сотовом телефоне сообщение от девушки и тут же засыпала соперницу негативными посланиями. Не получив ответа, стала звонить незнакомке. В пять часов утра девушка не стала реагировать на звонки и сообщения. Телефонное преследование не прекращалось, и она заблокировала номер.
Соперница обратилась в суд с заявлением о возбуждении уголовного дела в порядке частного обвинения по статье 131 УК «оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме». Учительница села на скамью подсудимых.
Просьбы женщины простить ее и примириться потерпевшая проигнорировала. Она настаивала, чтобы подсудимая была наказана.
Судья Балхашского городского суда Марат Башанов признал подсудимую преподавательницу виновной по части 1 статьи 131 УК.
«Назначить подсудимой наказание в виде привлечения к общественным работам сроком на 60 часов. Гражданский иск частного обвинителя удовлетворить частично. Взыскать с осужденной в пользу потерпевшей 100 000 тенге компенсации за причиненный моральный вред, а также 50 тысяч тенге за расходы на юридические услуги», — огласил приговор судья Марат Башанов.