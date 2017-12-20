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18:16 (мск), источник: Kazinform

Учительницу осудили за оскорбительные SMS в Балхаше


КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ — Пытаясь вернуть своего сожителя, преподаватель международного центра развития для детей в Балхаше отправила своей сопернице около десяти сообщений с нецензурной бранью, из-за чего села на скамью подсудимых по уголовному делу об оскорблениях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Педагог заподозрила сожителя в неверности. Она обнаружила в его сотовом телефоне сообщение от девушки и тут же засыпала соперницу негативными посланиями. Не получив ответа, стала звонить незнакомке. В пять часов утра девушка не стала реагировать на звонки и сообщения. Телефонное преследование не прекращалось, и она заблокировала номер.

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Соперница обратилась в суд с заявлением о возбуждении уголовного дела в порядке частного обвинения по статье 131 УК «оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме». Учительница села на скамью подсудимых.

Просьбы женщины простить ее и примириться потерпевшая проигнорировала. Она настаивала, чтобы подсудимая была наказана.

Судья Балхашского городского суда Марат Башанов признал подсудимую преподавательницу виновной по части 1 статьи 131 УК.

«Назначить подсудимой наказание в виде привлечения к общественным работам сроком на 60 часов. Гражданский иск частного обвинителя удовлетворить частично. Взыскать с осужденной в пользу потерпевшей 100 000 тенге компенсации за причиненный моральный вред, а также 50 тысяч тенге за расходы на юридические услуги», — огласил приговор судья Марат Башанов.

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