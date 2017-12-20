Торговый центр «Охотный ряд» в центре Москвы проверяют в связи с угрозой взрыва
МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Более 6,5 тыс. человек эвакуированы из торгового центра «Охотный ряд» в центре Москвы
МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Более 6,5 тыс. человек эвакуированы из торгового центра «Охотный ряд» в центре Москвы
«Из здания торгового центра эвакуированы более 6,5 тыс. человек», — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что от неизвестного поступило сообщение с угрозой взрыва в торговом комплексе «Охотный ряд» на Манежной площади. Сейчас торговый центр закрыт. На месте работают кинологи.
Ранее в среду поступили сообщения о «минировании» здания Госдумы на Охотном Ряду, а также в приемной парламента и Совета Федерации на Моховой улице. Кроме того, поступила информация о минировании главного корпуса МГУ им. Ломоносова на Воробьевых горах.