Торговый центр «Охотный ряд» в центре Москвы проверяют в связи с угрозой взрыва

Ранее сообщалось, что от неизвестного поступило сообщение с угрозой взрыва в торговом комплексе «Охотный ряд» на Манежной площади. Сейчас торговый центр закрыт. На месте работают кинологи.

Ранее в среду поступили сообщения о «минировании» здания Госдумы на Охотном Ряду, а также в приемной парламента и Совета Федерации на Моховой улице. Кроме того, поступила информация о минировании главного корпуса МГУ им. Ломоносова на Воробьевых горах.