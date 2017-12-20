«Животные сварились заживо». Хозяйка контактного зоопарка требует 2 миллиона тенге
Более двух миллионов тенге требует хозяйка контактного зоопарка за жуткую смерть своих питомцев, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Более двух миллионов тенге требует хозяйка контактного зоопарка за жуткую смерть своих питомцев, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В такую сумму оценила причиненный материальный ущерб павлодарка Ольга Горбикова. Компенсацию женщина намерена требовать с владельца здания, где она арендовала помещение под контактный зоопарк. В сумму возмещения также включены террариумы.
«Мы подсчитали материальный ущерб исходя из цены, по которой приобретали каждое животное, а покупали в основном трехмесячных детенышей. То есть уже не брали в расчет, что многие погибшие животные были взрослые, соответственно они стоят дороже. Так, тигровому питону Вале и игуане было по шесть лет. Мы их оценили по той цене, по которой покупали и так каждое животное. Для нас сейчас главное вернуть, хотя бы те деньги, которые были вложены в покупку животных, чтобы полностью восстановить зоопарк. А восстанавливать мы его будем, однозначно», — сказала Ольга Горбикова.
Самыми ценными животными, не считая экзотических, в частном зоопарке были два
«Мы не видим со стороны хозяина здания
Добавим, трупы животных женщина хранит в холодном месте, на случай если потребуется судебная экспертиза. Между тем, выяснением обстоятельств случившегося занимаются полицейские.
«По заявлению владелицы контактного зоопарка по факту гибели 40 экзотических животных от теплового пара прорыва системы отопления, имевшего место 17 декабря 2017 года проводится проверка. По результатам которой будет принято процессуальное решение. По возмещению материального ущерба ей необходимо обратиться в суд в гражданском порядке», — прокомментировали в
Напомним, массовая гибель питомцев контактного зоопарка Павлодара произошла в ночь с 16 на 17 декабря. В помещение, где находились клетки с животными и террариумы с экзотическими змеями прорвало трубу отопления. В результате погибли свыше сорока видов животных. Выжили только агама и удав. Их террариумы стояли ближе всех к входной двери. Хозяйка зоопарка винит в случившемся владельца здания. По ее словам, за последний месяц в помещении трижды происходил порыв трубы. Но они случались в дневное время. Со слов хозяйки зоопарка, она неоднократно просила владельца здания заменить аварийную трубу, но он ее просто заварил.