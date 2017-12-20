«Животные сварились заживо». Хозяйка контактного зоопарка требует 2 миллиона тенге

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В такую сумму оценила причиненный материальный ущерб павлодарка Ольга Горбикова. Компенсацию женщина намерена требовать с владельца здания, где она арендовала помещение под контактный зоопарк. В сумму возмещения также включены террариумы.

«Мы подсчитали материальный ущерб исходя из цены, по которой приобретали каждое животное, а покупали в основном трехмесячных детенышей. То есть уже не брали в расчет, что многие погибшие животные были взрослые, соответственно они стоят дороже. Так, тигровому питону Вале и игуане было по шесть лет. Мы их оценили по той цене, по которой покупали и так каждое животное. Для нас сейчас главное вернуть, хотя бы те деньги, которые были вложены в покупку животных, чтобы полностью восстановить зоопарк. А восстанавливать мы его будем, однозначно», — сказала Ольга Горбикова.

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Самыми ценными животными, не считая экзотических, в частном зоопарке были два енота-полоскуна, стоимость которых на рынке достигает 290−350 тысяч тенге. Павлодарка оценила погибших в 250 тысяч тенге каждого. Добавим, Ольга Горбикова не против решить дело миром. Однако владелец здания, где произошла трагедия, просто не выходит на контакт.

«Мы не видим со стороны хозяина здания каких-либо действий. Он просто не выходит с нами на связь. В последний раз звонили, трубу подняла его супруга и сказала, чтобы мы больше не беспокоили ее мужа. Сейчас собираем документы, для подачи иска, будем требовать возмещения через суд», — отметила Горбикова.

Добавим, трупы животных женщина хранит в холодном месте, на случай если потребуется судебная экспертиза. Между тем, выяснением обстоятельств случившегося занимаются полицейские.

«По заявлению владелицы контактного зоопарка по факту гибели 40 экзотических животных от теплового пара прорыва системы отопления, имевшего место 17 декабря 2017 года проводится проверка. По результатам которой будет принято процессуальное решение. По возмещению материального ущерба ей необходимо обратиться в суд в гражданском порядке», — прокомментировали в пресс-службе ДВД области в ответе на официальный запрос.