Узбекистанец убил земляка за отказ сыграть в настольный теннис
В Краснодарском крае подсудимый в нетрезвом состоянии подошел к своему соотечественнику, который играл в
В Краснодарском крае подсудимый в нетрезвом состоянии подошел к своему соотечественнику, который играл в
ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Следственный отдел по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по краю завершил расследование уголовного дела об убийстве гражданином Узбекистана своего соотечественника.
По версии следствия, мужчины работали и проживали на территории транспортной компании. Вечером 24 августа 2017 года обвиняемый, находясь в нетрезвом состоянии, подошел к знакомому, который играл в настольный теннис и захотел присоединиться. Однако тот отказал.
Разозлившись, подсудимый нанес несколько ударов ножом. Очевидцы вызвали скорую помощь, но пострадавший скончался по пути в больницу, передает
Уголовное дело направлено в суд, обвиняемый находится под стражей.