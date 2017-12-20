Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Долина с внучкой, Киркоров с детьми: съемки «Голубого огонька»
Ученые посоветовали отказаться от соленых огурцов в оливье
«Девочки» созрели: фильм, заставивший зрителей падать в обморок
Назван лучший по качеству жизни город России
Подросток из-за подзатыльника убил двух пенсионеров
Запретить Дедов Морозов: почему им не дают работать с детьмиПрофессиональные Деды Морозы обратились с письмом в редакцию. Они обеспокоены запретами на работу в детских садиках
РФ одержала первую победу над МОК после отстранения от ОИ-2018
США нашли замену Порошенко — киевский политолог
36-летняя Началова вышла на сцену в странном наряде - фанаты
В Москве скончалась экс-жена Вячеслава Манучарова
Киев предрек широкомасштабное наступление ополченцев — СМИ
Тимошенко: в Киеве тысячи поддержат войска РФ
Иванка Трамп вышла в свет в костюме из масс-маркета
Образ дня: Тина Канделаки в роскошном «цветочном» платье
Боевой опыт Сирии: Конструкторы России создали гантрак «Самум»
В Сети Запада сравнили фигуры гимнасток РФ и США
«Спасение для России»: в Киеве назвали вариант возврата Крыма
Ученые назвали привычку, продлевающую жизнь людей
Фоторепортажи
12Трамп признал столицей Израиля Иерусалим
8Москва преобразилась к празднику
20:34 (мск), источник: Sputnik

Узбекистанец убил земляка за отказ сыграть в настольный теннис

В Краснодарском крае подсудимый в нетрезвом состоянии подошел к своему соотечественнику, который играл в пинг-понг, и предложил сыграть вместе, за отказ он ударил его несколько раз ножом.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Следственный отдел по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по краю завершил расследование уголовного дела об убийстве гражданином Узбекистана своего соотечественника.

По версии следствия, мужчины работали и проживали на территории транспортной компании. Вечером 24 августа 2017 года обвиняемый, находясь в нетрезвом состоянии, подошел к знакомому, который играл в настольный теннис и захотел присоединиться. Однако тот отказал.

Разозлившись, подсудимый нанес несколько ударов ножом. Очевидцы вызвали скорую помощь, но пострадавший скончался по пути в больницу, передает пресс-служба СКР Краснодарского края.

Уголовное дело направлено в суд, обвиняемый находится под стражей.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Узбекистане в коррупции подозреваются более полутора тысяч чиновников
Сенат согласовал госбюджет на 2018 год с профицитом в 0,02% ВВП
Минфин США ввел санкции против Рамзана Кадырова
Массовый кассовый сбой устранен: ритейл потерял 2,5 млрд рублей
Ипотеку сделают доступной для половины российских семей
Операторы мобильной связи начали отменять роуминг в регионах РФ
Опубликован логотип, под которым Россия может выступить на ОИ
Генпрокуратура начала проверку всех дел о шпионских устройствах
Запретить Дедов Морозов: почему им не дают работать с детьми
Спорт
Паралимпийцы не поедут в Пхенчхан с флагом. И вот почему Решение МПК еще на месяц оставить в силе отстранение ПКР, скорее всего, значит: наши паралимпийцы будут лишены права выступать на Играх в Пхенчхане с флагом и гимном
Авто
«Лада Шаман»: первое фото секретной «Нивы» Новинку отечественного автопрома житель Тольятти встретил сегодня возле учебного центра АВТОВАЗа
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
Максим Галкин ответил на критику шоу «Сегодня вечером» По мнению артиста, аудитория просто еще не привыкла видеть его и Юлию Меньшову ведущими программы
Недвижимость
Квартиры для добычи биткоинов сдаются в Новосибирске
«Хрущевка – глобальная вещь». Как может выглядеть реновация в регионах
В кварталах реновации могут появиться парящие мосты
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Леди
Расставания-2017: кому из звезд они пошли на пользу Эти знаменитые женщины доказывают своим примером, что любовную травму можно не только пережить, но и сделать катализатором для новых карьерных свершений
Дети
7 звёзд, которые скрывали беременность почти до самых родов Мы составили список самых скрытных и загадочных мам
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь