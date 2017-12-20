В Уфе нетрезвый водитель повредил 4 автомобиля
Герой этого ролика с лёгкостью может получить звание — водитель года. Видео было сделано на днях на улице Жукова в Уфе.
Герой этого ролика с лёгкостью может получить звание — водитель года. Видео было сделано на днях на улице Жукова в Уфе.
Мужчина за рулём Ауди каким то образом заехал на тротуар рядом с парковкой. Позже он решил, что здесь ему не место и начал выезжать. Сначала он сдал назад, но тут
Как пишут очевидцы, хозяин иномарки был не вполне трезв.