В Уфе нетрезвый водитель повредил 4 автомобиля

Мужчина за рулём Ауди каким то образом заехал на тротуар рядом с парковкой. Позже он решил, что здесь ему не место и начал выезжать. Сначала он сдал назад, но тут что-то пошло не так. В результате он врезался в припаркованные автомобили. В той или иной мере пострадали четыре машины.