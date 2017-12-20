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21:24 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Уфе нетрезвый водитель повредил 4 автомобиля

Герой этого ролика с лёгкостью может получить звание — водитель года. Видео было сделано на днях на улице Жукова в Уфе.

Мужчина за рулём Ауди каким то образом заехал на тротуар рядом с парковкой. Позже он решил, что здесь ему не место и начал выезжать. Сначала он сдал назад, но тут что-то пошло не так. В результате он врезался в припаркованные автомобили. В той или иной мере пострадали четыре машины.

Как пишут очевидцы, хозяин иномарки был не вполне трезв.

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